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Завершен62 заявки751 просмотр

Верстка небольшого лендинга.

Все подробности исполнителю. 

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5 лет назад
Silence_shh
27 лет
6 лет в сервисе
Была
2 года назад

Выбранный исполнитель

VitaliiRadaiev
31 год
5 лет в сервисе
Был
5 лет назад
5 лет назад
$20
2 дня
Отличный исполнитель. Работа сделана качественно и быстро. Рекомендую.
Понятное и грамотное ТЗ, адекватные правки. Спасибо за сотрудничество.

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