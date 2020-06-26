Сверстать макет из фигмы. Адаптировать под Wordpress + мобильная версия. Добавить анимации в макет, покажу пример. Сверстать статическую страницу. Сверстать карточку товара. Форма заказать в 1клик, заявки на почту.
Верстка
Верстка небольшого лендинга.
Все подробности исполнителю.
Указывайте примерную стоимость и сроки работы.
Выбранный исполнитель
Заявки фрилансеров
Похожие заказы
- $40HTML-верстка1 исполнительЗавершен5 лет назад
Нужно сверстать лендинг по макету и посадить на Wordpress. Кандидатам вышлю ссылку на FigmaHTML-верстка36 заявокЗакрыт5 лет назад
- $110
Срочно нужно сделать верстку+натяжку на бутсрап4 и натянуть на сайт написанном на yii2HTML-верстка12 заявокЗакрыт5 лет назад
1. Сверстать Главную страницу и натянуть на Главную страницу по заголовке Opencart 3 (или сразу на заголовку): https://dropmefiles.com/I5sDM Если у вас ссылки не открываются, используйте VPN 2. Адаптировать под все размеры экранов, начиная от ...HTML-верстка3 заявкиЗакрыт5 лет назад
Всем здравствуйте. Сайт на joomla: https://bit.ly/2NlJiu5 Нужно обновить Главную страницу (добавить блоки, обновить верстку). Дизайн: https://dropmefiles.com/B7McU (у кого не открывается - через VPN) Нужно по обновленному дизайну Главной страницы сделать правки и добавить блоки. ...HTML-верстка5 заявокЗакрыт5 лет назад
Добрый день! Ищем верстальщика, готового оперативно включиться в работу над проектом. Большой объем. Поэтапная оплата. Есть готовые psd-макеты.HTML-верстка75 заявокЗакрыт5 лет назад
Доброго времени суток! Ищу верстальщика, чтобы доделать макеты на сайте на WordPress, а также сделать адаптив. Оплату за правки предлагаю почасовую, или сдельную, как удобно. Работы на 1-2 дня максимум ...HTML-верстка16 заявокЗакрыт5 лет назад
- HTML-верстка77 заявокЗакрыт5 лет назад
Необходимо сделать титульный лист в формате HTML, пример листа в файлахHTML-верстка58 заявокЗакрыт5 лет назад