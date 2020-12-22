Веб-дизайнер и html-верстальщик
[Photoshop/Figma] дизайны сайтов
[HTML5/CSS3] адаптивная и кроссбраузерной верстка
[JS] анимация, динамика на JavaScript
[Ajax] форма обратной связи и переход между страницами без перезагрузки
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Портфолио
- Фирма "День-Ночь"93 просмотра
- Сайт для фотографа117 просмотров
- Fabrika129 просмотров
- Муун121 просмотр
- Loft Cafe121 просмотр
- Bicycle107 просмотров
- Web dev112 просмотров
- Elena115 просмотров
- Mairala90 просмотров
- Викторина82 просмотра
- "В Камышах" Уи Джозеф Джек67 просмотров
- Визитка для арт директора67 просмотров