JollyOlly

Азрет JollyOlly

 
24 года
5 лет на фриланс-бирже
Был
4 года назад
Веб-дизайнер и html-верстальщик

[Photoshop/Figma]  дизайны сайтов

[HTML5/CSS3] адаптивная и кроссбраузерной верстка

[JS]   анимация, динамика на JavaScript

[Ajax] форма обратной связи и переход между страницами без перезагрузки

 

Портфолио

Показать больше работ