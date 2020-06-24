Сделать титульный лист в HTML

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Закрыт58 заявок1646 просмотров

Необходимо сделать титульный лист в формате HTML, пример листа в файлах

HTML
5 лет назад
humbooo
Егор 
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