👍 Верстка - быстро, качественно, недорого.

👍 Верстка - быстро, качественно, недорого.

Привет, меня зовут Александр.

Выполню заказ качественно и точно в срок, с соблюдением всех требований.

Знания и навыки:

HTML5,CSS3, JS(ES5, ES6+)

Pug, Scss, TypeScript

Адаптивная, кроссбраузерная, PixelPerfect верстка

Удобная архитектура проекта, БЭМ

Мои контакты: