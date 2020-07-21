👍 Верстка - быстро, качественно, недорого.
👍 Верстка - быстро, качественно, недорого.
Привет, меня зовут Александр.
Выполню заказ качественно и точно в срок, с соблюдением всех требований.
Знания и навыки:
- HTML5,CSS3, JS(ES5, ES6+)
- Pug, Scss, TypeScript
- Адаптивная, кроссбраузерная, PixelPerfect верстка
- Удобная архитектура проекта, БЭМ
- telegram: @AxeSnk
- mail: [email protected]
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Портфолио
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HTML-верстка
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