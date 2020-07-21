AxeSn

Александр AxeSn

 
35 лет
5 лет на фриланс-бирже
Был
5 лет назад
👍 Верстка - быстро, качественно, недорого.

👍 Верстка - быстро, качественно, недорого.

Привет, меня зовут Александр.

Выполню заказ качественно и точно в срок, с соблюдением всех требований.

Знания и навыки:

  • HTML5,CSS3, JS(ES5, ES6+)
  • Pug, Scss, TypeScript
  • Адаптивная, кроссбраузерная, PixelPerfect верстка
  • Удобная архитектура проекта, БЭМ
Мои контакты:

Портфолио

  • Toxin
    Toxin
    66 просмотров
HTML-верстка
нет отзывов
$5/час
от $10от 1 дня
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