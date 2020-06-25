Верстка лендинга

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Завершен9 заявок245 просмотров

Здравствуйте!

Нужно сверстать адаптивно страницу длинной в 6 экранов (тротуарная плитка), макет предоставлю в PSD. Есть выпадающий список (опции) – размеры бордюров, плиток и т.п , выбор из которого изменяет цену, слайдер, гугл карта и формы, настроить отправку заявок на почту. Таблицу с ценами для опций предоставлю!

Отображение буду проверять на разных расширениях. Макет вышлю понравившемуся кандидату! Пишите примерную цену и сроки.

5 лет назад
995533
44 года
11 лет в сервисе
Был
5 лет назад

Выбранный исполнитель

Maks1357
Максим 
28 лет
9 лет в сервисе
Был
год назад
5 лет назад
$60
2 дня
Рад сотрудничеством с Максимом! Было выполнено в срок, и даже больше чем нужно, установлена админ панель с которой можно легко изменять информацию. Верстка адаптивная, на всех экранах отображается корректно. Однозначно рекомендую как ответственного исполнителя!
Рекомендую сотрудничать с Евгением! Предоставлено четкое ТЗ, приятно работать. В нужные моменты всегда на связи. Оплата без задержек! Надеюсь на долгосрочное сотрудничество!

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