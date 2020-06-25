Верстка лендинга

Здравствуйте!

Нужно сверстать адаптивно страницу длинной в 6 экранов (тротуарная плитка), макет предоставлю в PSD. Есть выпадающий список (опции) – размеры бордюров, плиток и т.п , выбор из которого изменяет цену, слайдер, гугл карта и формы, настроить отправку заявок на почту. Таблицу с ценами для опций предоставлю!

Отображение буду проверять на разных расширениях. Макет вышлю понравившемуся кандидату! Пишите примерную цену и сроки.