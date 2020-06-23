Требуется опытный верстальщик для создания SVG или JS-анимации на HTML

  1. Биржа фриланса
  2. HTML-верстка
Закрыт6 заявок685 просмотров

Есть готовый файл и примерный сценарий, который мы приблизительно сделали самостоятельно

https://youtu.be/ZvNvHNALVG8

Требуется предложить свои идеи согласно этому сценарию и реализовать в виде html-страницы.

Просьба указать ссылку на одну две похожих работы в вашем исполнении и порядок цен.

HTMLJavaScript
5 лет назад
Kurilshik
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Заявки фрилансеров

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