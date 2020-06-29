Верстка оплаты

  1. Биржа фриланса
  2. HTML-верстка
Завершен4 заявки332 просмотра

Необходимо профессионально сверстать оплату по шагам в рамках текущей верстки сайта. Так выглядит дизайн: https://yadi.sk/d/zQ8Q4IZhk2eM4w

Сам макет в psd, сделан аккуратно.

Еще раз уточняю - верстаем таким образом, чтобы новая верстка полностью вписывалась в текущую версию верстки сайта. Вот сюда:  https://svetofor.ru/school/study/index?id=1188

То, что в макете, нужно вверстать вот сюда: https://yadi.sk/i/KZYh-Q2GMJ9azw

Пожелания к верстке:

1. Она должна быть валидной, работать в основных браузерах, на основных разрешениях, быть адаптивной. Адаптив – на ваше усмотрение, но логика расположения элементов должна быть. 

2. Названия идентификаторов и классов должны быть разумными, образованными от английских слов. Если вы умеете использовать методологии именования, то замечательно. 

3. Свой JS просьба вынести в отдельный файл. 

4. Не нужно ничего сжимать. Библиотеки, разумеется, подключаем сжатые. Желательно использовать только те, которые уже подключены к сайту, а не новые. Т.е. не нужно подключать свою версию jQuery, если она уже подключена.

5. Для форм нужно подключить масочки на телефоны и email.

JavaScriptjQuery
5 лет назад
mike_kozyakov
Михаил 
43 года
9 лет в сервисе
Был
3 года назад

Выбранный исполнитель

egowka
Герман 
25 лет
6 лет в сервисе
Был
2 года назад
29 отзывов
5 лет назад
$45
3 дня
Escrow
Уже не в первый раз заказываю у Германа верстку. Мне особенно нравится внимание к деталям, высокое качество и соблюдение сроков работы. Очень рекомендую. Огромное спасибо, обязательно буду обращаться еще.
Работаем с Михаилом уже во второй раз. Всё на высшем уровне. Моментальная оплата, предоставление всех необходимых данных. С удовольствием поработаю ещё. И спасибо за доверие)

Заявки фрилансеров

Яросла
 
25 лет
5 лет в сервисе
Был
5 лет назад
5 лет назад
egowka
Герман 
25 лет
6 лет в сервисе
Был
2 года назад
29 отзывов
5 лет назад
Камол
 
26 лет
9 лет в сервисе
Был
2 месяца назад
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5 лет назад
Олег
 
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Был
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37 отзывов
5 лет назад

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