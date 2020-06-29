Требуется сверстать и натянуть простой лендинг на WP (с Тильды). требуется сохранить основной функционал: 1. быстрые ссылки верхнего меню; 2. ссылка "связаться с нами"; 3. отправка формы на email ...
Верстка оплаты
Необходимо профессионально сверстать оплату по шагам в рамках текущей верстки сайта. Так выглядит дизайн: https://yadi.sk/d/zQ8Q4IZhk2eM4w
Сам макет в psd, сделан аккуратно.
Еще раз уточняю - верстаем таким образом, чтобы новая верстка полностью вписывалась в текущую версию верстки сайта. Вот сюда: https://svetofor.ru/school/study/index?id=1188
То, что в макете, нужно вверстать вот сюда: https://yadi.sk/i/KZYh-Q2GMJ9azw
Пожелания к верстке:
1. Она должна быть валидной, работать в основных браузерах, на основных разрешениях, быть адаптивной. Адаптив – на ваше усмотрение, но логика расположения элементов должна быть.
2. Названия идентификаторов и классов должны быть разумными, образованными от английских слов. Если вы умеете использовать методологии именования, то замечательно.
3. Свой JS просьба вынести в отдельный файл.
4. Не нужно ничего сжимать. Библиотеки, разумеется, подключаем сжатые. Желательно использовать только те, которые уже подключены к сайту, а не новые. Т.е. не нужно подключать свою версию jQuery, если она уже подключена.
5. Для форм нужно подключить масочки на телефоны и email.
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