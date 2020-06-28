Сделать дополнение на сайте

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Завершен2 заявки290 просмотров

Добрый день.

Сайт html.

Нужно добавить политику конфиденциальности в футер. 

HTML
5 лет назад
valero92
Валерий 
33 года
5 лет в сервисе
Был
5 лет назад

Выбранный исполнитель

denis2579
30 лет
5 лет в сервисе
Был
2 года назад
5 лет назад
$5
1 день
Отличный исполнитель!!!
Хороший заказчик, чётко объяснил что требовалось выполнить!

Заявки фрилансеров

Сергей
 
34 года
5 лет в сервисе
Был
5 лет назад
5 лет назад
denis2579
30 лет
5 лет в сервисе
Был
2 года назад
5 лет назад