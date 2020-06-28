Сверстать отдельно 2 сайта, web и мобилку, можно на BS4. Попапы, комбобоксы, календарик, все должно работать с примерами использования.
Сделать дополнение на сайте
Добрый день.
Сайт html.
Нужно добавить политику конфиденциальности в футер.
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