Верстка

$400
  1. Биржа фриланса
  2. HTML-верстка
Завершен42 заявки1605 просмотров

Сверстать отдельно 2 сайта, web и мобилку, можно на BS4. Попапы, комбобоксы, календарик, все должно работать с примерами использования.

5 лет назад
mavrrr
Исаков 
44 года
14 лет в сервисе
Был
2 года назад

Выбранный исполнитель

Artyom-S
Артём 
32 года
8 лет в сервисе
Был
24 минуты назад
5 лет назад
$850
20 дней
Заказ выполнил без нареканий, сроки меня устроили.
Спасибо за проект, советую к работе)

Заявки фрилансеров

Евгений
 
35 лет
6 лет в сервисе
Был
4 часа назад
27 отзывов
5 лет назад
Яросла
 
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Артем
 
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Иван
 
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Влад
 
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5 лет назад
Artyom-S
Артём 
32 года
8 лет в сервисе
Был
24 минуты назад
5 лет назад
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Артур
 
24 года
5 лет в сервисе
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Был
4 года назад
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11 отзывов
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Иван
 
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час назад
61 отзыв
5 лет назад