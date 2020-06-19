Курсовая рабоа

  1. Биржа фриланса
  2. HTML-верстка
Закрыт11 заявок1350 просмотров

Нужно сделать сайт на HTML простой в котором будет говорится об одной из 30 тем данных в документы, который я скину. Моя тема ,,Программное обеспечение Apple”. Так же нужно сделать документ в котором все будет объяснятся, но с этим я попытаюсь сам

HTML
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