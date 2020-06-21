Качественная верстка сайтов для решения Ваших бизнес-задач
♂️ Обо мне
Здравствуйте, уважаемый заказчик, меня зовут Святослав, я занимаюсь вёрсткой сайтов из дизайн-макетов или интегрирую уже имеющийся сайт на различные системы управления (CMS) по типу популярных WordPress или OpenCart, в общем, занимаюсь решением Ваших бизнес-задач.
Опыт работы
Занимаюсь вёрсткой сайтов около 2-ух лет. В 2018 году успешно закончил курс HTML-верстки в академии IMT. Постоянно слежу за новыми трендовыми технологиями и применяю их на практике если это необходимо.
Навыки
- HTML/CSS
- Bootstrap 4
- Flexbox
- JQuerry
- SASS
✅ Гарантии
После выполнения работы, вы всегда можете обратится ко мне по вопросам проекта в любое время, также я бесплатно исправлю выявленные ошибки, все мои контактные данные представлены на этом сайте.
Портфолио
- "GRANIT"91 просмотр
- "Мобилмастер"70 просмотров