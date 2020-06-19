Верстка интернет-магазина

$100
  1. Биржа фриланса
  2. HTML-верстка
Закрыт20 заявок1023 просмотра

Нужно доверстать интернет-магазин http://fermadrakino.ru

Вот дизайн - https://clck.ru/P6AkA

CMS Wordpress (WooCommerce)

Нужны реализовать в кратчайшие сроки

WooCommerceWordPress
5 лет назад
versak1990
Геворк 
34 года
8 лет в сервисе
Был
5 лет назад

Заявки фрилансеров

Алина
 
26 лет
5 лет в сервисе
Была
5 лет назад
5 лет назад
Яросла
 
25 лет
5 лет в сервисе
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5 лет назад
5 лет назад
Александр
 
41 год
9 лет в сервисе
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2 года назад
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5 лет назад
Александр
 
25 лет
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5 лет назад
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Иван
 
34 года
6 лет в сервисе
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10 месяцев назад
29 отзывов(-2)
5 лет назад
Никита
 
25 лет
5 лет в сервисе
Был
8 месяцев назад
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5 лет назад
Никита
 
26 лет
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5 лет назад
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Валерия
 
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Олег
 
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5 лет назад
Андрей
 
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3 дня назад
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Андрей
 
30 лет
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Никита
 
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Никита
 
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Руслан
 
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54 отзыва(-3)
5 лет назад

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