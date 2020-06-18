Одностраничник html адаптированный под моб. устройства

  1. Биржа фриланса
  2. HTML-верстка
Закрыт50 заявок1346 просмотров

Необходим одностраничник по дизайну 1в1 как здесь - https://adblogger.ru/top-50-belyx-katalogov-sajtov-v-kotorye-stoit-dobavit-veb-sajt.html , но многие блоки нужно удалить (файл прикрепил). Должен быть адаптирован под моб. устройства. Код должен быть максимально простой, ничего лишнего.

HTML
5 лет назад
arturix
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