Сделать несколько правок на лендинге вордпресс Делаем такой блок http://joxi.ru/Dr87q5ESzBZJXA он с этого сайта, все точно так же только заменим картинки. https://grandballroom.ru/ ставим его на место где сейчас отзывы. Боковое меню скрываем делаем ...
Одностраничник html адаптированный под моб. устройства
Необходим одностраничник по дизайну 1в1 как здесь - https://adblogger.ru/top-50-belyx-katalogov-sajtov-v-kotorye-stoit-dobavit-veb-sajt.html , но многие блоки нужно удалить (файл прикрепил). Должен быть адаптирован под моб. устройства. Код должен быть максимально простой, ничего лишнего.
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