Нужно сделать проект по критериям в файле. То есть нужен простой сайт и пояснение в виде документа. Тема ,,программное обеспечение Apple”
Сверстать посадочную страницу на десктоп + моб
Добрый день.
макет по слоям в ai. Нужно сверстать в строгом соответствии с макетом.
Адаптив для моб - в отдельном макете.
Макеты вышлем после утверждения в качестве исполнителя
Срок строго до 19 июня (18-е включительно)
После этой работы нужно будет сверстать личный кабинет.
Выбранный исполнитель
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