Сверстать посадочную страницу на десктоп + моб

$85
  1. Биржа фриланса
  2. HTML-верстка
Завершен5 заявок308 просмотров

Добрый день. 

макет по слоям в ai. Нужно сверстать в строгом соответствии с макетом. 

Адаптив для моб - в отдельном макете. 

Макеты вышлем после утверждения в качестве исполнителя

Срок строго до 19 июня (18-е включительно

После этой работы нужно будет сверстать личный кабинет. 

5 лет назад
atamah69
Илья 
34 года
6 лет в сервисе
Был
4 года назад

Выбранный исполнитель

evgeniy
44 года
16 лет в сервисе
Был
10 дней назад
5 лет назад
$180
7 дней
Escrow
Отлично! Без преувеличения Евгений спас проект. Решил задачу, за которую не брались другие исполнители. В 2 раза быстрее "адекватного" срока, а скорость для нас была важным моментом. Правки решались быстро. Однозначно продолжим сотрудничество.
Отличный заказчик, понятно сформированное задание, адекватное количество правок, своевременная оплата - все понравилось. Гарантирую к сотрудничество

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evgeniy
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