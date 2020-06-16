Нужно сверстать сайт (лендинг) по готовому дизайну

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Закрыт60 заявок1942 просмотра

Ребята привет!

Нужно сверстать сайт (лендинг) по готовому дизайну на бутстрапе (15 экранов).

Сверстать сайт нужно чтоб он был адаптивным на всех мониторах.

Пример как нужно xn----8sblfqveebtkmkho.xn...  angary74.ru/

Скиньте ваши работы (портфолио) 3-5 сайтов.

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