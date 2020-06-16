Нужно сделать проект по критериям в файле. То есть нужен простой сайт и пояснение в виде документа. Тема ,,программное обеспечение Apple”
Нужно сверстать сайт (лендинг) по готовому дизайну
Ребята привет!
Нужно сверстать сайт (лендинг) по готовому дизайну на бутстрапе (15 экранов).
Сверстать сайт нужно чтоб он был адаптивным на всех мониторах.
Пример как нужно xn----8sblfqveebtkmkho.xn... angary74.ru/
Скиньте ваши работы (портфолио) 3-5 сайтов.
Заявки фрилансеров
Похожие заказы
- HTML-верстка5 заявокЗакрыт5 лет назад
Нужна помощь специалиста, сделать качественную верстку дизайна сайта под установку на Modx Макет: https://yadi.sk/d/5NXUcsNa8EArtA ТЗ 1. Сверстать дизайн сайта (главна, карточка товаров) 2. Сделать адаптивную верстку, для ...HTML-верстка38 заявокЗакрыт5 лет назад
- $500
Всем привет! Внимательно ознакомьтесь с проектом! Задача Нужно сверстать и настроить график Задачу в ТЗ прикрепил к проекту Если что то неясно, задавайте вопросы 1. Оплата – 50% Верстка ...HTML-верстка2 заявкиЗакрыт5 лет назад
Требуется опытный верстальщик для верстки по макету мобильной версии сайта исключительно на REACT Работа в паре с другим верстальщиком, который пишет основной декстоп на реакте. Очень важен опыт и качество выполнения работы. ...HTML-верстка6 заявокЗакрыт5 лет назад
- $30
Всем привет! Необходимо разработать интерактивный баннер(под фейсбук) по видеорефу, который мы предоставим. Исходники также предоставим. По формату должен быть 9:16(как у iPhone 6/7/8), то есть на любых устройствах именно в таком формате должно отображаться. ...HTML-верстка4 заявкиЗакрыт5 лет назад
Для разработки сайта кредитов требуется дизайнер-верстальщик. Предполагается умение делать дизайн и верстку прямо а html с использованием: 1. шаблонов bootstrap 4 2. предоставленного дизайна-прототипа на wordpress 3. схематичного расположения элементов на странице ...HTML-верстка7 заявокЗакрыт5 лет назад
- $140
Нужно реализовать верстку и лендинг на Modx до пятница вечера. Все поля в админке должны быть редактируемыми и небольшой калькулятор.HTML-верстка5 заявокЗакрыт5 лет назад
Здравствуйте!Нужна верстка, почти пиксельперфект, нужно обращать внимание на отступы/межстрочный/межбуквенный интервал и пр. Верстка должна быть валидной, адекватно отображаться в последних версиях популярных брааузеровВерстка делается для дальнейшей натяжки поэтому:-всплывашки фенсибоксом должны быть-пагинация, показать еще - просто ...HTML-верстка24 заявкиЗакрыт5 лет назад
Нужно сверстать по картинках сайт для мобильного приложения, можно есть еще несколько фото. Нужно только отображения html,css,js, phссылка на архив с примерами)) Нужно зделать без внешний визовов к сервисам гугла и прочих. ...HTML-верстка18 заявокЗакрыт5 лет назад