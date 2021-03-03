Надёжная верстка и соблюдение сроков. Адаптивная, кроссбраузерная верстка с чистым кодом. БЭМ, SCSS, CSS3, HTML5, JS, jQuery.

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✔️ Работая со мной вы получаете

Надёжную верстку, согласно макету и техническому заданию

Четкое соблюдение сроков

У вас всегда есть возможность внести мелкие корректировки не структурного типа в дизайн

﻿Адекватное общение

 Что в моём понимании "Надёжная верстка":

- это та верстка, которая будет...

адекватно реагировать на изменения текстовой информации, на изменения количества отдельных блоков, а также на изменения изображений

реагировать на изменения текстовой информации, на изменения количества отдельных блоков, а также на изменения изображений Отзывчивая под мобильные устройства до 320px

под мобильные устройства до 320px Корректно отображаться во всех современных браузерах

⚙️ Что я использую в своей работе

HTML5 | CSS3/SASS | JS/jQuery | Flexbox | БЭМ | GULP | Bootstrap 4 (по требованию заказчика)

 ﻿Мои контакты

Email: [email protected]

Telegram​: webakira​

Тел.: +79506788758 (viber, whatsapp)

 Вид деятельности

- Кроссбраузерная верстка, аккуратный и структурный код

- Верстаю из Figma, Adobe XD, PSD, Sketch, Zeplin

- Надёжная, адаптивная, отзывчивая верстка (responsive)

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Мою верстку легко интегрировать в любую CMS

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 Принципы работы

- Не нарушаю сроки

- Всегда довожу работу до конца

- Всегда на связи

- Консультирую по макету

 ﻿Мои контакты

Email: [email protected]

Telegram​: webakira​

Тел.: +79506788758 (viber, whatsapp)

 Портфолио: www.weblancer.net/users/webakira/portfolio

 Способы оплаты:

- Карта Сбербанк

- Яндекс.Деньги

- Любой другой удобный для вас способ

Дополнительные навыки:

PHP | WordPress | SQL | GIT

‍ Про меня:

Меня зовут Александр. Опыт в web-разработке у меня более пяти лет. До фриланса я занимался разработкой сайтов в своем регионе. Проходил все этапы разработки сайта: Постановка задачи, информационная архитектура, прототип, дизайн*, верстка, наполнение, интеграция на CMS, перенос на хостинг, релиз (*дизайном занимался не я). Часть из этих сайтов администрирую в данный момент.

В настоящее время я занимаюсь исключительно версткой сайтов, так как именно этот этап разработки сайтов мне больше всего нравится.

Instagram: www.instagram.com

Вконтакте: vk.com

 ﻿Мои контакты

Email: [email protected]

Telegram​: webakira​

Тел.: +79506788758 (viber, whatsapp)