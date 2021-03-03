webakira

Александр webakira

 
30 лет
5 лет на фриланс-бирже
Был
2 года назад
Надёжная верстка и соблюдение сроков. Адаптивная, кроссбраузерная верстка с чистым кодом. БЭМ, SCSS, CSS3, HTML5, JS, jQuery.

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✔️ Работая со мной вы получаете

  • Надёжную верстку, согласно макету и техническому заданию
  • Четкое соблюдение сроков
  • У вас всегда есть возможность внести мелкие корректировки не структурного типа в дизайн
  • ﻿Адекватное общение

 Что в моём понимании "Надёжная верстка":

- это та верстка, которая будет...

  • адекватно реагировать на изменения текстовой информации, на изменения количества отдельных блоков, а также на изменения изображений
  • Отзывчивая под мобильные устройства до 320px
  • Корректно отображаться во всех современных браузерах

⚙️ Что я использую в своей работе

HTML5  |  CSS3/SASS  |  JS/jQuery  |  Flexbox  |  БЭМ  |  GULP  |  Bootstrap 4 (по требованию заказчика)

 ﻿Мои контакты

Email: [email protected]

Telegram​: webakira

Тел.: +79506788758 (viber, whatsapp)

 Вид деятельности

- Кроссбраузерная верстка, аккуратный и структурный код

- Верстаю из Figma, Adobe XD, PSD, Sketch, Zeplin

- Надёжная, адаптивная, отзывчивая верстка (responsive)

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Мою верстку легко интегрировать в любую CMS

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 Принципы работы

- Не нарушаю сроки

- Всегда довожу работу до конца

- Всегда на связи

- Консультирую по макету

 ﻿Мои контакты

Email: [email protected]

Telegram​: webakira

Тел.: +79506788758 (viber, whatsapp)

 Портфолио: www.weblancer.net/users/webakira/portfolio

 Способы оплаты:

- Карта Сбербанк

- Яндекс.Деньги

- Любой другой удобный для вас способ

Дополнительные навыки:

PHP  |  WordPress  |  SQL  |  GIT

‍ Про меня:

Меня зовут Александр.  Опыт в web-разработке у меня более пяти лет. До фриланса я занимался разработкой сайтов в своем регионе. Проходил все этапы разработки сайта: Постановка задачи, информационная архитектура, прототип, дизайн*, верстка, наполнение, интеграция на CMS, перенос на хостинг, релиз (*дизайном занимался не я). Часть из этих сайтов администрирую в данный момент.

В настоящее время я занимаюсь исключительно версткой сайтов, так как именно этот этап разработки сайтов мне больше всего нравится. 

Instagram:  www.instagram.com

Вконтакте:  vk.com

 ﻿Мои контакты

Email: [email protected]

Telegram​: webakira

Тел.: +79506788758 (viber, whatsapp)

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Отзывы заказчиков

PartMars
43 года
16 лет в сервисе
Был
3 часа назад
$500
10 баллов
4 года назад
Верстка HTML/CSS (Flex/Grid, БЭМ) с макета FIGMA
BootstrapCSSFigmaHTMLJavaScript
Все отлично. В работе был не простой проект со множеством мелких элементов и графиков/диаграмм. Постоянно на связи и оперативное внесение правок. Благодарю за работу!
Всё замечательно. Техническое задание подробное и очень понятное. Всегда на связи, быстрые ответы на вопросы. Было приятно работать над проектом!
Ответный отзыв
meriam932
Евгений 
36 лет
4 года в сервисе
Был
4 года назад
$13
10 баллов
4 года назад
OpenCart
Opencart
Рекомендую!
Не рекомендую. Работа не была оплачена. Работать только через Безопасный платёж.
Ответный отзыв
rusamber39
Сергей 
57 лет
5 лет в сервисе
Был
4 года назад
$100
10 баллов
4 года назад
Сверстать сайт по готовому макету Figma
Figma
Доволен качеством работы Александра, было вновь приятно работать с ним. Буду и дальше с ним работать, если появится необходимость. Благодарен за выполненную работу.
Отлично поработали над интересным проектом! Буду рад дальнейшему сотрудничеству!
Ответный отзыв
rusamber39
Сергей 
57 лет
5 лет в сервисе
Был
4 года назад
$20
10 баллов
4 года назад
Сверстать сайт по дизайн макету
Александр выполнил работа качественно + раньше срока. Оперативная реакция на пожелания и уточнения. Спасибо, за работу. Планирую еще обращаться.
Сергей, отличный заказчик, с ним очень приятно работать. Спасибо за доверие, ожидаю дальнейшего сотрудничества!
Ответный отзыв
HTML-верстка
4 отзыва
$10/час
от $100от 3 дней
нет рейтинга