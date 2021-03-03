✔️ Работая со мной вы получаете
- Надёжную верстку, согласно макету и техническому заданию
- Четкое соблюдение сроков
- У вас всегда есть возможность внести мелкие корректировки не структурного типа в дизайн
- Адекватное общение
Что в моём понимании "Надёжная верстка":
- это та верстка, которая будет...
- адекватно реагировать на изменения текстовой информации, на изменения количества отдельных блоков, а также на изменения изображений
- Отзывчивая под мобильные устройства до 320px
- Корректно отображаться во всех современных браузерах
⚙️ Что я использую в своей работе
HTML5 | CSS3/SASS | JS/jQuery | Flexbox | БЭМ | GULP | Bootstrap 4 (по требованию заказчика)
Мои контакты
Email: [email protected]
Telegram: webakira
Тел.: +79506788758 (viber, whatsapp)
Вид деятельности
- Кроссбраузерная верстка, аккуратный и структурный код
- Верстаю из Figma, Adobe XD, PSD, Sketch, Zeplin
- Надёжная, адаптивная, отзывчивая верстка (responsive)
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Мою верстку легко интегрировать в любую CMS
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Принципы работы
- Не нарушаю сроки
- Всегда довожу работу до конца
- Всегда на связи
- Консультирую по макету
Мои контакты
Email: [email protected]
Telegram: webakira
Тел.: +79506788758 (viber, whatsapp)
Портфолио: www.weblancer.net/users/webakira/portfolio
Способы оплаты:
- Карта Сбербанк
- Яндекс.Деньги
- Любой другой удобный для вас способ
Дополнительные навыки:
PHP | WordPress | SQL | GIT
Про меня:
Меня зовут Александр. Опыт в web-разработке у меня более пяти лет. До фриланса я занимался разработкой сайтов в своем регионе. Проходил все этапы разработки сайта: Постановка задачи, информационная архитектура, прототип, дизайн*, верстка, наполнение, интеграция на CMS, перенос на хостинг, релиз (*дизайном занимался не я). Часть из этих сайтов администрирую в данный момент.
В настоящее время я занимаюсь исключительно версткой сайтов, так как именно этот этап разработки сайтов мне больше всего нравится.
Instagram: www.instagram.com
Вконтакте: vk.com
Мои контакты
Email: [email protected]
Telegram: webakira
Тел.: +79506788758 (viber, whatsapp)
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