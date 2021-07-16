Запуск, развитие, управление бизнесом - "под ключ"

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 Ссылка на верстку (16.07.2021):

index.html - главная страница

map.html - cсылки на все страницы

Разработана адаптивная верстка по дизайн макету для компании, которая - комплексно занимаемся запуском, развитием и продвижением объектов малого и среднего бизнеса.

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⚙️ Студия заказчик: Итерация