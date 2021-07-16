Запуск, развитие, управление бизнесом - "под ключ"

Найдите исполнителя для вашего проекта прямо сейчас!
Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.
Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.
⚙️ HTML5 | CSS3 | FlexBox | БЭМ | SASS | Responsive | JS | GULP
Ссылка на верстку (16.07.2021):
map.html - cсылки на все страницы
Разработана адаптивная верстка по дизайн макету для компании, которая - комплексно занимаемся запуском, развитием и продвижением объектов малого и среднего бизнеса.
=======
⚙️ Студия заказчик: Итерация