Интернет магазин поставщика мед. оборудования

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 Ссылка на верстку (21.02.2021):

index.html - главная страница

map.html - cсылки на все страницы

Разработана адаптивная верстка интернет магазина по дизайн макету для одной из крупнейших поставщиков медицинского оборудования на рынке Казахстана с 2006 года.

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⚙️ Студия заказчик: Итерация