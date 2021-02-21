Интернет магазин поставщика мед. оборудования

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Ссылка на верстку (21.02.2021):
map.html - cсылки на все страницы
Разработана адаптивная верстка интернет магазина по дизайн макету для одной из крупнейших поставщиков медицинского оборудования на рынке Казахстана с 2006 года.
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⚙️ Студия заказчик: Итерация