meriam932

Евгений Соловьев meriam932

 
35 летРоссия/Курган
2 года на фриланс-бирже
Был
2 года назад
Описание профиля отсутствует
недостаточно оценок
недостаточно рекомендаций
$33
выплачено фрилансерам
33%
заказов с исполнителем
нет постоянных исполнителей
нет безопасных платежей

  • ЯндексКасса

    ЯндексКасса настроена, необходимо настроить перебрасывание на страницы оплачено и не оплачено. Сами страницы сделаем самостоятельно. Нужно только настроить.

    Веб-программирование2 заявки
    Закрыт
    2 года назад

  • Верстка

    Необходимо выполнить верстку, а так же реализовать функционал Макеты покажу в личку

    HTML-верстка1 исполнитель
    Завершен
    2 года назад

  • GetCourse

    В GetCourse есть стандартная интеграция с CloudPayments, но это решение не подходит. Необходимо разработать интеграцию, в которой форму ввода банковской карты платёжной системы CloudPayments и кнопки Apple Pay / Google Pay, разместить напрямую на страницу оплаты ...

    Веб-программированиенет заявок
    Закрыт
    2 года назад

  • Доработать сайт

    https://disk.yandex.ru/d/a_1CdlnHm6h5oA - есть бекап с играми Их необходимо загрузить на сайт PHP Без серверной части, чтобы они просто отображались на сайте php http://n.neatlystudio.ru/ - ccылка на сайт Пожалуйста пишите цену

    PHP
    Системы управления (CMS)2 заявки
    Закрыт
    2 года назад

  • OpenCart

    Есть сайт на OpenCart. У него есть мобильная версия. Ее необходимо поправить. Выровнить некоторые блоки. Поправить шрифты. Сам функционал трогать не нужно. Работа только с версткой сайта. Пожалуйста оставляйте заявки, кто готов приступать сейчас. Бюджет на ...

    OpenCartВерстка сайта
    HTML-верстка1 исполнитель
    Завершен
    2 года назад
Отзывы фрилансеров
webakira
29 летРоссия
4 года в сервисе
Был
3 месяца назад
$13
3 балла
2 года назад
OpenCart
Не рекомендую. Работа не была оплачена. Работать только через Безопасный платёж.
Рекомендую!
Ответный отзыв
vdimas177
21 годМолдова
3 года в сервисе
Был
7 месяцев назад
$20
2 балла
2 года назад
Верстка
Не рекомендую этого заказчика, сдал работу в срок а деньги мне не пришли. Надеюсь вас забанят)
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Ответный отзыв