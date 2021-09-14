ЯндексКасса настроена, необходимо настроить перебрасывание на страницы оплачено и не оплачено. Сами страницы сделаем самостоятельно. Нужно только настроить.
- Веб-программирование2 заявкиЗакрыт2 года назад
Необходимо выполнить верстку, а так же реализовать функционал Макеты покажу в личкуHTML-верстка1 исполнительЗавершен2 года назад
В GetCourse есть стандартная интеграция с CloudPayments, но это решение не подходит. Необходимо разработать интеграцию, в которой форму ввода банковской карты платёжной системы CloudPayments и кнопки Apple Pay / Google Pay, разместить напрямую на страницу оплаты ...Веб-программированиенет заявокЗакрыт2 года назад
https://disk.yandex.ru/d/a_1CdlnHm6h5oA - есть бекап с играми Их необходимо загрузить на сайт PHP Без серверной части, чтобы они просто отображались на сайте php http://n.neatlystudio.ru/ - ccылка на сайт Пожалуйста пишите ценуСистемы управления (CMS)2 заявкиЗакрыт2 года назад
Есть сайт на OpenCart. У него есть мобильная версия. Ее необходимо поправить. Выровнить некоторые блоки. Поправить шрифты. Сам функционал трогать не нужно. Работа только с версткой сайта. Пожалуйста оставляйте заявки, кто готов приступать сейчас. Бюджет на ...HTML-верстка1 исполнительЗавершен2 года назад
Необходимо сделать сайт на подобии https://worldvita.ru/ Можно на wordpress можно на joomla Оставляйте заявки кто сейчас свободен Пожалуйста сразу пишите ценуСистемы управления (CMS)13 заявокЗакрыт2 года назад