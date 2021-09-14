Есть сайт на OpenCart. У него есть мобильная версия. Ее необходимо поправить. Выровнить некоторые блоки. Поправить шрифты. Сам функционал трогать не нужно. Работа только с версткой сайта. Пожалуйста оставляйте заявки, кто готов приступать сейчас. Бюджет на ...