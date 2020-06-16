Адаптивная верстка мобильной версии сайта REACT

  1. Биржа фриланса
  2. HTML-верстка
Закрыт6 заявок729 просмотров

Требуется опытный верстальщик для верстки по макету мобильной версии сайта исключительно на REACT

Работа в паре с другим верстальщиком, который пишет основной декстоп на реакте. 

Очень важен опыт и качество выполнения работы. 

Напишите в заявке опыт работе с реактом и часовую оплату труда. 

Так же будет + понять и дать советы по поводу адаптации мобильной верстки в нативное мобильное приложение не для размещения в магазине, а на обычную браузерную скачку с сайта на iOS и Android

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