Адаптивная верстка мобильной версии сайта REACT

Требуется опытный верстальщик для верстки по макету мобильной версии сайта исключительно на REACT

Работа в паре с другим верстальщиком, который пишет основной декстоп на реакте.

Очень важен опыт и качество выполнения работы.

Напишите в заявке опыт работе с реактом и часовую оплату труда.

Так же будет + понять и дать советы по поводу адаптации мобильной верстки в нативное мобильное приложение не для размещения в магазине, а на обычную браузерную скачку с сайта на iOS и Android