Правки приложения

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Завершен1 заявка474 просмотра

Переделать\доделать сортировку элементов и сделать прелоадер. Подробности при переписке

https://github.com/deniskeller/vanillajs-tasklist/tree/refactoring

5 лет назад
Vue
37 лет
5 лет в сервисе
Был
2 часа назад

Выбранный исполнитель

Wqdfv
18 лет
5 лет в сервисе
Был
6 месяцев назад
5 лет назад
$5
1 день
В очередной раз все выполнил быстро. Молодец.
Исполнитель уже не в первый раз показывает свои качества с хорошей стороны. Рекомендую Дениса!

Заявки фрилансеров

Wqdfv
18 лет
5 лет в сервисе
Был
6 месяцев назад
5 лет назад