Всем привет! Внимательно ознакомьтесь с проектом! Задача Нужно сверстать и настроить график Задачу в ТЗ прикрепил к проекту Если что то неясно, задавайте вопросы 1. Оплата – 50% Верстка ...
Правки приложения
Переделать\доделать сортировку элементов и сделать прелоадер. Подробности при переписке
https://github.com/deniskeller/vanillajs-tasklist/tree/refactoring
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