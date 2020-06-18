Сверстать лендинг

$15
  1. Биржа фриланса
  2. HTML-верстка
Завершен6 заявок253 просмотра

Требуется верстка лендинга. Макет создан в фигма. 

Есть макет мобильной версии.

Figma
5 лет назад
DeGe
41 год
12 лет в сервисе
Была
2 месяца назад

Выбранный исполнитель

have_a_nice_day
Виктор 
26 лет
5 лет в сервисе
Был
2 года назад
5 лет назад
$15
1 день
Периодически обращаюсь к Виктору за услугами верстки. Все нравится. Скорость, исполнение, коммуникация.
Второй раз работаю с Ириной и остался доволен. Всем рекомендую!

Заявки фрилансеров

Ярослав
 
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Был
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5 лет назад
Виктор
 
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5 лет назад
have_a_nice_day
Виктор 
26 лет
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Али
 
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