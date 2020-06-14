Переверстать на float

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Закрыт3 заявки972 просмотра

переверстать на float

с web по требованиям

- очистить лишний код

нужны стр. - каталога, карточки товара, корзина, оформление товара, блог и стр. блока.

Привести верстку вот к этим требованиям:

1. Кроссбраузерность2.  Описание цвета фона для body даже если он белый.3. Если используете CSS хаки, комментируйте, что это и для какого браузера.4. Названия классов и id должны по смыслу соответствовать применению

например, header, menu, footer, news5. Просьба разделять основные html блоки комментариями. Примерно так:

6. Все что можно сделать без Javascript, делать без него.7. Если Javascript кода много — нужно его выносить в отдельный файл. Обработчики событий тоже лучше отделить и объявлять в отдельном файле.8. Для резиновых макетов обязательно должна быть задана минимальная и максимальная ширина.9. Макет обязательно должен помещаться без горизонтальных скроллбаров в развернутое на весь экран окно браузера при горизонтальной составляющей разрешения экрана 1024px, а если позволяет размер макета, то и 800px.10. В папке с изображениями не должно быть картинок, не использующихся в верстке. Если что-то исключили из верстки или переделали — не забывайте удалять уже ненужные картинки.11. Для всех элементов, которые могут содержать текст различной длины, который должен быть вписан в одну строку (например, для кнопок или заголовков, если в дизайне не предусмотрено, что они могут занимать больше одной строки), обязательно задавайте CSS свойство white-space:nowrap.12. CSS файл должен быть разбит с помощью строк с комментариями на блоки по функциональному назначению, например:

/* ____1. Сброс CSS_______*/

/* ____2. Типовые элементы_____*/

/* ______2.1. Залоговки_____*/

/* ______2.2. Ссылки_____*/

/* ______2.3. Элементы форм____*/

/____3. HEADER (Шапка сайта) _____/

/____4. FOOTER (Подвал )______/

/____5. SIDEBAR (Справа)______/13. Если сдача верстки производится более чем одним этапом (например, верстальщик отправляет страницы по одной, или если ему возвращаются на доработку уже сверстанные страницы), нужно прикрепить файл с описанием изменений в макете примерно такого содержания:

Добавил новые картинки в папку img,

Картинки btnHome.jpg и btnFeedback.jpg уже не нужны, можно удалять

Изменил html-код в секции файла anketa.html

Добавил в конец файла main.css новые стили (начиная с .form_row и ниже).16. Кодировка UTF-8.17. Если в макете присутствует JS, изменяющий DOM — внимательно следить, чтобы все корректно работало в Опере.18. Вёрстка должна быть без использования флексов https://misterdiamond.ru

Свернуть. работа сдается в течении 3 дней по страничнокаталога, карточки товара, корзина, оформление товара, блог и стр. блока. Цена 2700р

CSSHTMLJavaScript
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