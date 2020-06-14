Добрый день! Есть сайт https://ek-autovl.ru/, понадобилось отрисовать макеты для новых страниц: Страница услуги (макет один и тот же, меняются только картинки в шапке); Страница статьи\новости; Страница товара; Страница списка ...
Переверстать на float
переверстать на float
с web по требованиям
- очистить лишний код
нужны стр. - каталога, карточки товара, корзина, оформление товара, блог и стр. блока.
Привести верстку вот к этим требованиям:
1. Кроссбраузерность2. Описание цвета фона для body даже если он белый.3. Если используете CSS хаки, комментируйте, что это и для какого браузера.4. Названия классов и id должны по смыслу соответствовать применению
например, header, menu, footer, news5. Просьба разделять основные html блоки комментариями. Примерно так:
6. Все что можно сделать без Javascript, делать без него.7. Если Javascript кода много — нужно его выносить в отдельный файл. Обработчики событий тоже лучше отделить и объявлять в отдельном файле.8. Для резиновых макетов обязательно должна быть задана минимальная и максимальная ширина.9. Макет обязательно должен помещаться без горизонтальных скроллбаров в развернутое на весь экран окно браузера при горизонтальной составляющей разрешения экрана 1024px, а если позволяет размер макета, то и 800px.10. В папке с изображениями не должно быть картинок, не использующихся в верстке. Если что-то исключили из верстки или переделали — не забывайте удалять уже ненужные картинки.11. Для всех элементов, которые могут содержать текст различной длины, который должен быть вписан в одну строку (например, для кнопок или заголовков, если в дизайне не предусмотрено, что они могут занимать больше одной строки), обязательно задавайте CSS свойство white-space:nowrap.12. CSS файл должен быть разбит с помощью строк с комментариями на блоки по функциональному назначению, например:
/* ____1. Сброс CSS_______*/
/* ____2. Типовые элементы_____*/
/* ______2.1. Залоговки_____*/
/* ______2.2. Ссылки_____*/
/* ______2.3. Элементы форм____*/
/____3. HEADER (Шапка сайта) _____/
/____4. FOOTER (Подвал )______/
/____5. SIDEBAR (Справа)______/13. Если сдача верстки производится более чем одним этапом (например, верстальщик отправляет страницы по одной, или если ему возвращаются на доработку уже сверстанные страницы), нужно прикрепить файл с описанием изменений в макете примерно такого содержания:
Добавил новые картинки в папку img,
Картинки btnHome.jpg и btnFeedback.jpg уже не нужны, можно удалять
Изменил html-код в секции файла anketa.html
Добавил в конец файла main.css новые стили (начиная с .form_row и ниже).16. Кодировка UTF-8.17. Если в макете присутствует JS, изменяющий DOM — внимательно следить, чтобы все корректно работало в Опере.18. Вёрстка должна быть без использования флексов https://misterdiamond.ru
Свернуть. работа сдается в течении 3 дней по страничнокаталога, карточки товара, корзина, оформление товара, блог и стр. блока. Цена 2700р
Заявки фрилансеров
Похожие заказы
- HTML-верстка5 заявокЗакрыт5 лет назад
- $400
Добрый день! Нужны опытные верстальщики для вёрстки непростого анимированного сайта. Требуемые знания: HTML, CSS, SCSS, jS , Jquery, GulpHTML-верстка47 заявокЗакрыт5 лет назад
- $50
Требуется исправить верстку сайта (добавить анимацию, мобильную версию) и прочие мелочи.HTML-верстка1 исполнительЗавершен5 лет назад
Нужно сверстать дизайн на проект (готовый), макет на gulpHTML-верстка24 заявкиЗакрыт5 лет назад
Есть верстка. Сделана не очень опытным человеком. Я буду с ним вносить правки неделю. Кто может сейчас быстро внести правки? Прямо сейчас сесть и сделать. ТЗ https://1drv.ms/u/s!AlVmvua-te36f0tUY3BBrXwU2P4?e=qLtUFi Оплата по факту. Задача очень простая! Взять и сравнить с ...HTML-верстка12 заявокЗакрыт5 лет назад
Мелкие доработки версткаHTML-верстка4 заявкиЗакрыт5 лет назад
На основании макетов в фигма был сверстан сайт, но не до конца, есть ряд недоработок, которые необходимо доделать и устранить. Использовались: Шаблонизатор Pug, Препроцессор Sass, Таск-менеджер Gulp, jQuery и PHP. ...HTML-верстка11 заявокЗакрыт5 лет назад
- $40
Нужно креативно собрать страницу на тильде. Что значит, креативно. Нужно участь что бюджет небольшой и срок до завтрашнего вечера. То, что будет не идеально по таким условиям - это понятно. ...HTML-верстка10 заявокЗакрыт5 лет назад
- $40
Нужно сверстать лэндинг с подключением подменного номера, почтового ящика, закрепленным меню, формой для заявок.HTML-верстка1 исполнительЗавершен5 лет назад