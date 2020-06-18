Исправить верстку сайта

$50
  1. Биржа фриланса
  2. HTML-верстка
Завершен1 заявка197 просмотров

Требуется исправить верстку сайта (добавить анимацию, мобильную версию) и прочие мелочи. 

5 лет назад
WMDrakon
37 лет
18 лет в сервисе
Был
2 года назад

Выбранный исполнитель

Aldadis
Адам 
39 лет
16 лет в сервисе
Был
2 месяца назад
5 лет назад
$50
3 дня
Escrow
Очень доволен, все сделал в срок и качественно. Всегда на связи. Результат превзошел ожидания. Спасибо!
Доволен сотрудничеством с Александром, понятные задачи, своевременная оплата, всегда на связи. Рекомендую к сотрудничеству.

Заявки фрилансеров

Aldadis
Адам 
39 лет
16 лет в сервисе
Был
2 месяца назад
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