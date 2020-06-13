Доработать вёрстку сайта

На основании макетов в фигма был сверстан сайт, но не до конца, есть ряд недоработок, которые необходимо доделать и устранить.

Использовались:

Шаблонизатор Pug, Препроцессор Sass, Таск-менеджер Gulp, jQuery и PHP.

Что необходимо исправить:

1) Размер шрифта в некоторых блоках

2) Слайдер в комментариях

3) В целом проверить соответствие макетам

4) Оптимизировать скорость работы и загрузки, согласно PageSpeed Insights

P.S. По объёму работ - реализовано наверное, не менее 95%, исходники пришлю исполнителю. Макет в фигма тут: https://www.dropbox.com/s/o93nvfvigt1kotk/Visrd.fig?dl=0

Сам сайт в теуущем виде тут: http://alexsite.xyz