Доработать вёрстку сайта

  1. Биржа фриланса
  2. HTML-верстка
Закрыт11 заявок1238 просмотров

На основании макетов в фигма был сверстан сайт, но не до конца, есть ряд недоработок, которые необходимо доделать и устранить. 

Использовались: 

Шаблонизатор Pug, Препроцессор Sass, Таск-менеджер Gulp, jQuery и PHP.

Что необходимо исправить:

1) Размер шрифта в некоторых блоках

2) Слайдер в комментариях

3) В целом проверить соответствие макетам 

4) Оптимизировать скорость работы и загрузки, согласно PageSpeed Insights

P.S. По объёму работ - реализовано наверное, не менее 95%, исходники пришлю исполнителю. Макет в фигма тут: https://www.dropbox.com/s/o93nvfvigt1kotk/Visrd.fig?dl=0

Сам сайт в теуущем виде тут: http://alexsite.xyz

FigmajQueryPHPSASSGulp
5 лет назад
anromanova
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