Верстка и интеграция первого экрана и подвала шаблона на Wordpress

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Ищу свободного недорогого вебмастера (верстка + интерграция в Вордпресс) фактически одного первого экрана и подвала, но с множеством настроек внутри.

Свободное время и желание сделать норм продукт в данном случае важнее опыта.

Бюджет планирую небольшой 100-150 WMZ, но я рассмотрю все варианты, как меньше, так и больше по цене.

﻿﻿Макеты в PSD, скрины что должно получиться прикрепил.

Вся работа нацелена только на первый экран (меню и слайдеры) + подвал (его верстку можно целиком скопировать отсюда: test21.vsemesta.net).

После первого экрана подразумевается стандартное для Wordpress наполнение (статьи, записи и т.п.), это всё верстать не нужно, конечно, взять за основу дефолтный шаблон Twenty Twenty, переименовать в Moytop.

Фактически мне нужно сверстать одну страничку + несколько форм к ней.

Но при интеграции обеспечить работу с разными настройками (смена цвета, слайдов, заголовков и т.п.). Чтобы я мог сделать разные варианты шапки как на прикрепленных примерах.

Требования к верстке в общем-то стандартны:

  • Полностью адаптивная верстка 100% резина, чтобы можно было менять местами любые блоки, добавлять любой количество контента и

    при этом не было откровенных багов, вроде наползания текста на соседние

    элементы, горизонтального скроллинга и т.п. За каждый пиксель не цепляюсь, тут

    важно общее качество верстки, чтобы все надежно отрабатывало при разном

    контенте. Проверка во всех основных браузерах, включая IE11, iphone5+ и выше,

    android.

  • Очень важно сохранить GooglePageSpeed в зеленой зоне, как в дефолтном шаблоне Twenty Twenty в районе 90-95+ в мобильной версии.
  • Выполнить работу в соответствии с официальными стандартами Wordpress, cохранить полную совместимость с типовыми плагинами,

    • возможность обновления системы и т.п.

  • БЭМ + MobileFirst, в файле верстке изначально должны грузиться правила для мобильного вида, для декстопа - уже правки стилей для них, то есть не нужно загружать в мобильном виде то, что там не

    • используется и применяется только для десктопа.

  • Верстки должно быть 3 файла: start.css (совсем небольшой файл, только самые общие стили то, что входит в первый экран всех страниц шаблона: (общая разметка, меню), затем mainpage.css– тоже небольшой файл, с версткой именно для первого экрана главной страницы (то, что собственно и есть в макете) и затем уже style.css - остальные стили верстки для всего дефолтного шаблона сайта. Это нужно, чтобы была максимально высокая

    • скорость PageSpeed и чтобы стили, которые используются только, например, на главной странице, не грузились на внутренних, ведь они там использоваться не будут.

  • Такие моменты, вроде того что слайдеры, его блоки должны листаться в мобильном устройстве пальцем, меню расхлопываться и само не захлопываться и т.п., думаю и так понятны.
  • Много обращений к базе быть не должно, в дефолтном шаблоне Twenty Twenty около 40 запросов, нужно уложиться максимум в 100-150 запросов, чем меньше, тем лучше, то есть предусмотреть, чтобы за каждой отдельной настройкой при каждом обращении к сайту к базе скрипт не лез,

    • настройки меняются редко.

  • Никаких дополнительных плагинов для настроек использовать не нужно, важно задействовать стандартные инструменты настроек тем Wordpress.
  • Если надо будет загрузить какие-то сторонние данные, типа js библиотек - то нужно будет обсудить отдельно, можно ли вообще без них обойтись, чтобы пользоваться чем-то наиболее стандартным, уже встроенным в Wordpress, и в любом случае всё подгружать только локально (шрифты, последний fontawesome, js).
  • Шаблон с этим первым экраном и подвалом должен получиться в итоге полностью рабочим, чтобы куда я не кликаю – все работает, формы открываются, закрываются, отправляются, слайды скроллятся, меню расхлопывается, переходит на ссылки и т.п.

В первом экране куча настроек.

Это нужно, чтобы я мог сайт применять для разных обстоятельств, использовать как универсальный лендинг, мне нужно рекламировать разные товары и услуги. Все моменты обсуждаемы, я открыт к диалогу.

Оплата по сделке или по факту.

Схема работы: выбор исполнителем, выполнение работы (хотелось бы вписаться в неделю), тестирование (мне нужна будет примерно неделя), закрытие проекта, обмен отзывами.

AndroidCSSJavaScriptWordPress
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Business_Forsage
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