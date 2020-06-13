Необходимо оптимизировать сайт на оснований ошибок с сайта PageSpeed Insights от Google отчетов. Работа разовая. Все необходимые доступы будут предоставлены. В случае необходимости связь в режиме демонстрации экрана.
Верстка и интеграция первого экрана и подвала шаблона на Wordpress
Ищу свободного недорогого вебмастера (верстка + интерграция в Вордпресс) фактически одного первого экрана и подвала, но с множеством настроек внутри.
Свободное время и желание сделать норм продукт в данном случае важнее опыта.
Бюджет планирую небольшой 100-150 WMZ, но я рассмотрю все варианты, как меньше, так и больше по цене.
Макеты в PSD, скрины что должно получиться прикрепил.
Вся работа нацелена только на первый экран (меню и слайдеры) + подвал (его верстку можно целиком скопировать отсюда: test21.vsemesta.net).
После первого экрана подразумевается стандартное для Wordpress наполнение (статьи, записи и т.п.), это всё верстать не нужно, конечно, взять за основу дефолтный шаблон Twenty Twenty, переименовать в Moytop.
Фактически мне нужно сверстать одну страничку + несколько форм к ней.
Но при интеграции обеспечить работу с разными настройками (смена цвета, слайдов, заголовков и т.п.). Чтобы я мог сделать разные варианты шапки как на прикрепленных примерах.
Требования к верстке в общем-то стандартны:
- Полностью адаптивная верстка 100% резина, чтобы можно было менять местами любые блоки, добавлять любой количество контента и
при этом не было откровенных багов, вроде наползания текста на соседние
элементы, горизонтального скроллинга и т.п. За каждый пиксель не цепляюсь, тут
важно общее качество верстки, чтобы все надежно отрабатывало при разном
контенте. Проверка во всех основных браузерах, включая IE11, iphone5+ и выше,
android.
- Очень важно сохранить GooglePageSpeed в зеленой зоне, как в дефолтном шаблоне Twenty Twenty в районе 90-95+ в мобильной версии.
- Выполнить работу в соответствии с официальными стандартами Wordpress, cохранить полную совместимость с типовыми плагинами,
- БЭМ + MobileFirst, в файле верстке изначально должны грузиться правила для мобильного вида, для декстопа - уже правки стилей для них, то есть не нужно загружать в мобильном виде то, что там не
- Верстки должно быть 3 файла: start.css (совсем небольшой файл, только самые общие стили то, что входит в первый экран всех страниц шаблона: (общая разметка, меню), затем mainpage.css– тоже небольшой файл, с версткой именно для первого экрана главной страницы (то, что собственно и есть в макете) и затем уже style.css - остальные стили верстки для всего дефолтного шаблона сайта. Это нужно, чтобы была максимально высокая
- Такие моменты, вроде того что слайдеры, его блоки должны листаться в мобильном устройстве пальцем, меню расхлопываться и само не захлопываться и т.п., думаю и так понятны.
- Много обращений к базе быть не должно, в дефолтном шаблоне Twenty Twenty около 40 запросов, нужно уложиться максимум в 100-150 запросов, чем меньше, тем лучше, то есть предусмотреть, чтобы за каждой отдельной настройкой при каждом обращении к сайту к базе скрипт не лез,
- Никаких дополнительных плагинов для настроек использовать не нужно, важно задействовать стандартные инструменты настроек тем Wordpress.
- Если надо будет загрузить какие-то сторонние данные, типа js библиотек - то нужно будет обсудить отдельно, можно ли вообще без них обойтись, чтобы пользоваться чем-то наиболее стандартным, уже встроенным в Wordpress, и в любом случае всё подгружать только локально (шрифты, последний fontawesome, js).
- Шаблон с этим первым экраном и подвалом должен получиться в итоге полностью рабочим, чтобы куда я не кликаю – все работает, формы открываются, закрываются, отправляются, слайды скроллятся, меню расхлопывается, переходит на ссылки и т.п.
возможность обновления системы и т.п.
используется и применяется только для десктопа.
скорость PageSpeed и чтобы стили, которые используются только, например, на главной странице, не грузились на внутренних, ведь они там использоваться не будут.
настройки меняются редко.
Это нужно, чтобы я мог сайт применять для разных обстоятельств, использовать как универсальный лендинг, мне нужно рекламировать разные товары и услуги. Все моменты обсуждаемы, я открыт к диалогу.
Оплата по сделке или по факту.
Схема работы: выбор исполнителем, выполнение работы (хотелось бы вписаться в неделю), тестирование (мне нужна будет примерно неделя), закрытие проекта, обмен отзывами.
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