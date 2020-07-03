Vue.js создание интерактивной области, перенос функционала

Необходимо перенести несколько проектов разработанных на Vue.js с одного сайта на другой, проверить работоспособность и внести правки по документу.

Есть необходимость из одного проекта создать интерактивную область взаимодействия пользователя с функционалом и с возможностью встраивания на сторонние сайты с помощью iframe.

Детали и документ с правками по проекту предоставим исполнителю.

Прошу в заявке указывать рейт в час и опыт работы на Vue.js.