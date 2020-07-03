Vue.js создание интерактивной области, перенос функционала

  1. Биржа фриланса
  2. HTML-верстка
Завершен1 заявка237 просмотров

Необходимо перенести несколько проектов разработанных на Vue.js с одного сайта на другой, проверить работоспособность и внести правки по документу. 

Есть необходимость из одного проекта создать интерактивную область взаимодействия пользователя с функционалом и с возможностью встраивания на сторонние сайты с помощью iframe.

Детали и документ с правками по проекту предоставим исполнителю.

Прошу в заявке указывать рейт в час и опыт работы на Vue.js.

Vue.js
5 лет назад
Roland777
Евгений 
45 лет
15 лет в сервисе
Был
4 года назад

Выбранный исполнитель

Jeka2
39 лет
13 лет в сервисе
Был
4 месяца назад
5 лет назад
$700
15 дней
Escrow
C Евгением работали уже по нескольким задачам и проектам. Всегда обращаюсь к Евгению, когда нужно качественно решить задачу. Эта задача не стала исключением - всё очень профессионально и качественно. Настоятельно рекомендую!
Оригинальный интересный проект. Компания, не посредник.

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Jeka2
39 лет
13 лет в сервисе
Был
4 месяца назад
5 лет назад

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