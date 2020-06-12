Приветствую нужно красивая страница скачки КС 1.6 СБОРОК с функционалом такие как РУЛЕТКА https://cs-quality.ru/ruletka.html Пример снизу https://skachat-cs.su/https://cka4atcs.ru/https://cs-site.ru/ Макет + к нему Верстка под движок dle 14.0 версия
Небольшие правки по верстке
На сайте http://test1.moytop.by/ основная верстка в файле stylesheet.css
Нужно сделать из него два файла:
1) start.css - только то, что грузится в первую очередь, в первом экране (общая разметка, верх меню, контакты, кружочки и т.п.), он должен получиться небольшим по размеру.
2) stylesheet.css - все остальное.
Я буду загружать сначала start.css, а уже после загрузки всей страницы - stylesheet.css
Поэтому важно, чтобы при загрузке сайта не возникало каких-то элементов без стилей, как это происходит, если я весь stylesheet.css ставлю в отложенную загрузку.
Работы опытному человеку на полчаса.
По бюджету 300руб, яндекс или вебмани, сделка или по факту.
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