Небольшие правки по верстке

На сайте http://test1.moytop.by/ основная верстка в файле stylesheet.css

Нужно сделать из него два файла:

1) start.css - только то, что грузится в первую очередь, в первом экране (общая разметка, верх меню, контакты, кружочки и т.п.), он должен получиться небольшим по размеру.

2) stylesheet.css - все остальное.

Я буду загружать сначала start.css, а уже после загрузки всей страницы - stylesheet.css

Поэтому важно, чтобы при загрузке сайта не возникало каких-то элементов без стилей, как это происходит, если я весь stylesheet.css ставлю в отложенную загрузку.

Работы опытному человеку на полчаса.

По бюджету 300руб, яндекс или вебмани, сделка или по факту.