Нужен переход с http на https

  1. Биржа фриланса
  2. HTML-верстка
Завершен6 заявок551 просмотр

Нужен верстальщик что помог бы с переходом. Часть работы сделал. С частью завис. Смена в коде с http на https . Так же с роботом помощь с robots.txt .

5 лет назад
Mag-Azal
Иван 
38 лет
5 лет в сервисе
Был
3 года назад

Выбранный исполнитель

api-digital
Валерий 
42 года
5 лет в сервисе
Был
4 года назад
5 лет назад
$20
1 день
Вся работа быстрее была сделана чем изначально рассчитывал и чем договаривались в начале. По цене запросил меньше чем рассчитывал за объем работы. Работы сделал больше чем просил. Все объяснив и разложив по полочкам. При том прежде чем что то сделать он согласовывает и может объяснить зачем так.За дополнительную работу дополнительную плату не взял. С удовольствием буду работать с этим человеком и дальше. После работы весь сайт на замочках. Его рекомендации кране полезны. Так что я доволен и работой и сроками и ценой которую заплатил за работу. Да еще и настроение поднялось.
Огромное спасибо за сотрудничество. Четко поставленная задача, всегда находиться на связи. Всем рекомендуем к сотрудничеству и мы так же надеемся на дальнейшее сотрудничество. Спасибо Иван

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