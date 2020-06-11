Верстка psd макета

  1. Биржа фриланса
  2. HTML-верстка
Закрыт21 заявка608 просмотров

Нужно сверстать psd макет сайта: https://yadi.sk/d/KjQCkFGqKZWFfg

Требования: Адаптивная верстка

Подробнее тут: https://docs.google.com/document/d/1J2veekVZW4Dr7KORi_D3VjbnFCfp7c5McVyHRVEFUoE/

Оплата на Яндекс.Деньги (в крайнем случае на карту Сбербанка). Если вы самозанятый или ИП – сообщите.

Оплата по факту, возможно частями, по мере готовности.

Я представляю компанию, деньги от заказчика получены, проблем с оплатой не будет.

Возможно дальнейшее сотрудничество по результатам.

Если вы потом сможете интегрировать верстку в MODX, укажите в ответе.

Кратко опишите ваш опыт в верстке. При ответе на эту заявку, напишите сколько будет дважды два.

Бюджет обсуждается

От вас жду сроки/стоимость и пример готовой верстки.

MODX
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sapsay
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