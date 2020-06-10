Доверстать сайт на wocommerce (каталог с товарами)

Привет

нужно доверстать сайт до воскресения включительно с посадкой на wordpress - test23.startnova.ru

Каталог имеет 2 варианта выдачи товара

над товарами в каталоге Теги

Есть фильтр слева по цене и производителю

Карточка товара содержит информацию о товарах из этой же категории и заказ приходит уведомлением на почту ( без корзины)

Так же есть 2 статические страницы Услуг

Дизайн в фигма