Доверстать сайт на wocommerce (каталог с товарами)

  1. Биржа фриланса
  2. HTML-верстка
Закрыт6 заявок1031 просмотр

Привет

нужно доверстать сайт до воскресения включительно с посадкой на wordpress - test23.startnova.ru

Каталог имеет 2 варианта выдачи товара

над товарами в каталоге Теги

Есть фильтр слева по цене и производителю

Карточка товара содержит информацию о товарах из этой же категории и заказ приходит уведомлением на почту ( без корзины)

Так же есть 2 статические страницы Услуг

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