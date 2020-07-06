Поправить функционал и внешний вид сайта на Wordpress

$30
  1. Биржа фриланса
  2. HTML-верстка
Завершен6 заявок738 просмотров

Один взялся делать, большую часть сделал, оплату взял и так и не довел работу до конца. Нужно завершить. Остались пустяки. Все свел в файл (см. приложение).

Предоплат нет, расчет только по факту.

Важно: внимательно посмотрите сайт и задачу: если есть сомнения или пока нет четкого понимания как вы будете все реализовывать - не беритесь. Не тратьте свое и мое время.

WordPress
5 лет назад
dmy3
40 лет
11 лет в сервисе
Был
6 дней назад

Выбранный исполнитель

evgennn32
Евгений 
37 лет
5 лет в сервисе
Был
3 года назад
5 лет назад
$5
2 дня
Escrow
Очень приятно работать с обязательным человеком и профессионалом своего дела. Всегда на связи, все пожелания учтены. Рекомендую!
Хороший заказчик, четкое ТЗ, всегда на связи, оплата в срок, рекомендую!

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evgennn32
Евгений 
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