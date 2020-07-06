Поправить функционал и внешний вид сайта на Wordpress

Один взялся делать, большую часть сделал, оплату взял и так и не довел работу до конца. Нужно завершить. Остались пустяки. Все свел в файл (см. приложение).

Предоплат нет, расчет только по факту.

Важно: внимательно посмотрите сайт и задачу: если есть сомнения или пока нет четкого понимания как вы будете все реализовывать - не беритесь. Не тратьте свое и мое время.