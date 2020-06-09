Правки сайта

Нужно переверстать сайт vyvozmusora24.ru

1 .Сделать корректное отображение верхнего меню на во всех браузерах, сохранив правильное отображение на мобильной версии. Кнопки "Начало", "что принимаем" и т д.

2. Логотип должен не вылазить за блок меню

3. если вы не бот поставьте три точки в начале отклика

ТЗ с примерами как сейчас и как должно быть в прикрепленном файле. Прошу Вас посмотреть и сказать сколько это будет стоить.