1) Заменить иконки соцсетей из футера в хедер 2) Поправить треугольник на выпадашке 3) Сделать расстояние на мобильном между товарами меньше 4) Сделать кнопку на баннере Пишите цену
HTML шаблоны
Необходимо создать подобный аналогичный HTML шаблон сайта честного казино переходите и читайте всё что вас интересует. Советую понять особенности CSS стилей, ибо их тоже нужно будет настроить.
Заявки фрилансеров
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