HTML шаблоны

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  2. HTML-верстка
Закрыт17 заявок1319 просмотров

Необходимо создать подобный аналогичный HTML шаблон сайта честного казино переходите и читайте всё что вас интересует. Советую понять особенности CSS стилей, ибо их тоже нужно будет настроить.

CSSHTML
5 лет назад
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