Необходимо переместить иконки на моб версии сайта

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Закрыт26 заявок1104 просмотра

Сайт obmen.vip

Необходимо переместить иконки на моб версии сайта

Приложен скрин как д.б.

5 лет назад
oantokhin
Олег 
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Заявки фрилансеров

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