Адаптивная верстка блока на сайте

Всем привет. Верстаю сайт (начинающий) и нужна помощь в верстке slick слайдера со вкладками. Вот собственно пример https://prnt.sc/sv5086, нужно чтобы при клике на таб (это категория слайдов) нужные слайды (с нужными id скрывались) и при этом ...