Адаптивная верстка блока на сайте

$5
  1. Биржа фриланса
  2. HTML-верстка
Завершен48 заявок1852 просмотра

Необходимо исправить верстку одного блока на сайте, чтобы все блоки были одного размера на различных разрешениях экрана. 

5 лет назад
pegasus1986
38 лет
15 лет в сервисе
Была
8 месяцев назад

Выбранный исполнитель

sphinxik
Игорь 
39 лет
5 лет в сервисе
Был
месяц назад
5 лет назад
$5
1 день
Игорь быстро разобрался в проблеме и исправил её. Буду обращаться ещё. Спасибо.
Отличный, приятный в общении заказчик. Абсолютно никаких не приятных моментов в процессе работы не возникало. Рекомендую к сотрудничеству.

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