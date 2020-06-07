Верстка страниц ЛК и письма спасибо за заказ

За основу необходимо взять joom.

Для страниц лк:- Шаблоны ЛК не должны использовать бутстрап в чистом виде- Необходимо перенести только необходимые стили сайта донора (вариант «берем все» не подходит). Придерживаться БЭМ. Стили в формате sass- При переключении разделов ЛК используем аякс запросы на бекенд - в ответе имеем отрендереную вьюху (верстаем статику и прикручиваем обработчики кликов контролов)- Сайт мультиязычный, это сразу надо учесь в шаблонах

Для письма - Письмо верстаем с учетом основных моб клиентов.

В отклике жду цену за час и пару примеров.