Верстка страниц ЛК и письма спасибо за заказ

  1. Биржа фриланса
  2. HTML-верстка
Закрыт4 заявки813 просмотров

За основу необходимо взять joom. 

Для страниц лк:- Шаблоны ЛК не должны использовать бутстрап в чистом виде- Необходимо перенести только необходимые стили сайта донора (вариант «берем все» не подходит). Придерживаться БЭМ.  Стили в формате sass- При переключении разделов ЛК используем аякс запросы на бекенд - в ответе имеем отрендереную вьюху (верстаем статику и прикручиваем обработчики кликов контролов)- Сайт мультиязычный, это сразу надо учесь в шаблонах

Для письма - Письмо верстаем с учетом основных моб клиентов.

В отклике жду цену за час и пару примеров. 

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