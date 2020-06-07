Здравствуйте Надеюсь сможете мне помочь с небольшой корректировкой. У меня есть онлайн шоп, в нем форма Email для отправки заказов HTML, программе для обработки заказов нужен XML o. JSON attachment. ...
Верстка шаблонов для WordPres и DataLife Engin
Мне нужно сверстать основной и мобильный шаблон для двух смс DataLife Engine и WordPress
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