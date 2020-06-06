Нужна помощь в верстке tabs + slick slider

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Закрыт1 заявка203 просмотра

Всем привет. Верстаю сайт (начинающий) и нужна помощь в верстке slick слайдера со вкладками. Вот собственно пример https://prnt.sc/sv5086, нужно чтобы при клике на таб (это категория слайдов) нужные слайды (с нужными id скрывались) и при этом slick сладер свдигал все слайды нормально. Ну или либо правильное решение по верстке такого блока. Спасибо.

5 лет назад
oxojeck
35 лет
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Был
5 лет назад

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Давид
 
34 года
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Был
8 дней назад
248 отзывов(-1)
5 лет назад

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