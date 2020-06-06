Верстка лендинг-страницы

Адаптивная верстка, лендинга, 12 подразделов. Есть готовый макет в фигме под десктоп и мобильную версию. Интересуют сроки + сумма. В моем понимании работы на 5-6(8 если с чаем) часов. Интересует срок + сумма. Если есть реальная заинтересованность и желание сделать за день, дам доступ к макету+внесу предоплату. Оплата через защищенную сделку.