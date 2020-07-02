Верстка промо-сайта + дешборд

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Завершен96 заявок11300 просмотров

Нужна качественная верстка сайта (6-7 страниц) и дешборда (10 страниц + несколько дополнительных экранов)

Проект сложный (в части дешборда), много кастомных элементов (графики).

Скриптов никаких не нужно, только верстка. 

Исходники в figma

Figma
5 лет назад
torquemada
Андрей 
41 год
17 лет в сервисе
Был
месяц назад

Выбранный исполнитель

alraa
36 лет
13 лет в сервисе
Был
12 часов назад
5 лет назад
$1200
18 дней
Escrow
Очень большой и непростой проект, все сделали в срок и очень качественно, рекомендую!
Большой и интересный проект! Рад что итоговый результат устроил, это главное! Спасибо за комфортные условия для работы! Рекомендую!!!

Заявки фрилансеров

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Лучший HTML-верстальщик апреля
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HTML-верстка
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