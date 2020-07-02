Верстка промо-сайта + дешборд

Необходимо добавить стрелку наверх на сайте dveriargus.com. Надо на мобилке, а и на десктопе тоже. Только один момент, у них справа Живосайт , поэтому размещение стрелки нужно скорректировать (отцентровать или наоборот расположить левее), чтобы элементы ...