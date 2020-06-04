Верстка 3 страниц

У меня есть 2 макета (под декстоп и под телефон) для трех лендингов. Необходимо сверстать эти макеты адаптивно в рамках одной версии. Обязательно на Twitter Bootstrap.

Кроссбраузерно, валидно, адаптивно, перелинковать три страницы с помощью блока «мы также производим»

Также будет нужно:

1. вставить счетчики метрики и аналитики

2. повесить на все формы срабатывание целей метрики и аналитики

3. выжать 90+ баллов по google page speed

4. подключить crm систему

5. все заявки отправлять на почту и в срм

6. опубликовать с доменом и хостингом

Полное ТЗ во вложении.

Пишите Ваши предложения и сроки.

Предпочтение тем, кто готов на оплату по факту.