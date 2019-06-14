King17

Дима Навроцький King17

 
23 года
7 лет на фриланс-бирже
Был
год назад
Чистая, адаптивная и валидная верстка, без предоплаты

Навыки:

HTML, CSS, Sass, Bootstrap, Gulp, JS(JQuery), JS(чистый), PHP(база), WordPress, ModX

Что я делаю?

- Верстка сайтов/лендингов

- Оптимизация скорости сайта по Google Page Speed

- Копирование сайтов со всем функционалом

- Адаптация сайтов/лендигов

- Доработка сайтов/лендингов

Схема работы:

Предварительная заявка ---> Изучение техзадания ----> Окончательная заявка ---> Работа ---> Оплата ---> Все исходники, пароли, логины и тд. ---> Обмен отзывами

КОНТАКТЫ:

Skype: dima23325606

Email: [email protected]

Telegram: @Dima_King17

Viber: +38 098 477 8236

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Отзывы заказчиков

van74
Иван 
31 год
9 лет в сервисе
Был
10 месяцев назад
$55
10 баллов
5 лет назад
Landing page. Адаптивная верстка на HTML
CSSHTMLPHP
Все хорошо, спасибо за работу.
Очень приятный в общении человек, Иван всё время был на связи а оплату перевёл мгновенно. Надеюсь на постоянное сотрудничество
Ответный отзыв
cartridge45
38 лет
9 лет в сервисе
Был
3 года назад
$20
10 баллов
5 лет назад
Вёрстка сайта
Быстро и качественно.Рекомендую
Заказчик знает чего хочет, оплата мгновенная. Рекомендую
Ответный отзыв
bahtiyar
Бахтияр 
38 лет
9 лет в сервисе
Был
2 месяца назад
$20
10 баллов
5 лет назад
Скопировать сайт
Дима справился с заданием. Благодарю за работу.
Очень приятный в общении человек)) Чёткая постановка задачи, оплата мгновенная, всегда на связи. Спасибо за заказ) Рекомендую!
Ответный отзыв
Pilsen
42 года
16 лет в сервисе
Был
день назад
$1
10 баллов
6 лет назад
Нужно сохранить страницу на диск, что бы работал JS
JavaScript
все отлично, доволен работой. рекомендую всем
Адекватный заказчик, чёткое ТЗ, оплата моментальная, рекомендую!)
Ответный отзыв
rballx82
Николай 
42 года
6 лет в сервисе
Был
6 лет назад
$1
10 баллов
6 лет назад
Скопировать HTML
HTML
Рекомендую! Выполнил все качественно и в срок! Сразу видно профессионал своего дела!
Чёткое ТЗ, быстрая оплата, всегда на связи, рекомендую как хорошего заказчика!)
Ответный отзыв
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