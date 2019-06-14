Чистая, адаптивная и валидная верстка, без предоплаты
Навыки:
HTML, CSS, Sass, Bootstrap, Gulp, JS(JQuery), JS(чистый), PHP(база), WordPress, ModX
Что я делаю?
- Верстка сайтов/лендингов
- Оптимизация скорости сайта по Google Page Speed
- Копирование сайтов со всем функционалом
- Адаптация сайтов/лендигов
- Доработка сайтов/лендингов
Схема работы:
Предварительная заявка ---> Изучение техзадания ----> Окончательная заявка ---> Работа ---> Оплата ---> Все исходники, пароли, логины и тд. ---> Обмен отзывами
КОНТАКТЫ:
Skype: dima23325606
Email: [email protected]
Telegram: @Dima_King17
Viber: +38 098 477 8236
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Отзывы заказчиков
$55
10 баллов
5 лет назад
CSSHTMLPHP
Все хорошо, спасибо за работу.
Ответный отзыв
Очень приятный в общении человек, Иван всё время был на связи а оплату перевёл мгновенно. Надеюсь на постоянное сотрудничество
$20
10 баллов
5 лет назад
Быстро и качественно.Рекомендую
Ответный отзыв
Заказчик знает чего хочет, оплата мгновенная. Рекомендую
$20
10 баллов
5 лет назад
Дима справился с заданием. Благодарю за работу.
Ответный отзыв
Очень приятный в общении человек)) Чёткая постановка задачи, оплата мгновенная, всегда на связи. Спасибо за заказ) Рекомендую!
$1
10 баллов
6 лет назад
JavaScript
все отлично, доволен работой. рекомендую всем
Ответный отзыв
Адекватный заказчик, чёткое ТЗ, оплата моментальная, рекомендую!)
$1
10 баллов
6 лет назад
HTML
Рекомендую! Выполнил все качественно и в срок! Сразу видно профессионал своего дела!
Ответный отзыв
Чёткое ТЗ, быстрая оплата, всегда на связи, рекомендую как хорошего заказчика!)