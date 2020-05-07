cartridge45

Есть интернет магазин нужна добавить текст и фотографии ко все товаром Что качается текста это будет описание, мета теги , мета description Нужно не срочно , можно и в течении месяца Товаров около 4000 Видео как ...
Петров Сергей cartridge45cartridge45
- Наполнение сайтов24 заявкиЗакрыт3 года назад
Предоставляем услуги по ремонту телефонов. Задача Сделать развлекательный контент для нашего аккаунта в Тик Ток Идей и креативы для видео вы сами их придумайте , Для теста должны делать 2 видео с вами ...Видеомонтаж8 заявокЗакрыт3 года назад
У нас сервис по ремонту телефонов и ноутбуков .Нужна настроить авторонку для наших услуг в чат боте Клиенты нам пишут в Messenger, Viber, telegram Цель максимизация конверсии обязательно хороший, опыт с примерами ...Поисковые системы (SEO)1 заявкаЗакрыт3 года назад
Нужна сделать Dashboard в excel или гугл таблицы чтоб подтягиаелись резултаты из других таблиц, с графиками и с автомотическами подсчетамиВ дэшборде будут разные показатели о нашей компанииБазы данных4 заявкиЗакрыт3 года назад
Настроить Рекламу в Facebook 20кампании Обязанность Сделать Объявления и настроить аудиторию Ставить гипотезы и анализировать результаты Постоянное совершенствование ключевых показателейКонтекстная реклама15 заявокЗакрыт3 года назад
На данный момент статистика в нашей компании разбросано по многим файлам , не систематизировано , нет каких то приоритетов в данных, проблемы с автоматизацией процессов и с инфографикой Все это нужно решить. ...Бухгалтерские услуги5 заявокЗакрыт3 года назад
У нас компания по ремонту телефонов На данный пользуемся email маркетингом , но мы не довольны результатами Хотим улучшить конверсию с email маркетинга В директе отправлю более подробнее Тз Нужен специалист с хорошим опытомМаркетинговый анализ4 заявкиЗакрыт3 года назад
Нужна подключить ip телефонию к Bitrix24. Компания из Молдавии .Работают 4 оператора в Bitrix24, работаем в данной CRM больше 2 лет. Тариф Команда Хотим купить для этого 4 сип номера Все звонки по Молдавии Доменная зона :[url=https://arronmd.bitrix24.ru/crm/lead/kanban/]https://arronmd.bitrix24.ru/[/url] На данный ...Системы управления (CMS)нет заявокЗакрыт3 года назад
Нужен менеджер который бы ставил офферы в CPA сети Объявления есть , нужно чтоб вы были регистрированы (или регистрировались )Подбор персонала (HR)4 заявкиЗакрыт3 года назад
Нужно сделать креативы для объявления Facebook - Текст + МультимедиаСоциальные сети (SMM и SMO)11 заявокЗакрыт3 года назад
Нужна настроить события Facebook для таргетированой рекламыСоциальные сети (SMM и SMO)10 заявокЗакрыт3 года назад
У нас сервис по ремонту телефонов Нужно улучшить продажи , модуля , автоматизировать процессыСистемы управления (CMS)2 заявкиЗакрыт3 года назад
Есть интернет магазин акксесуаров для телефонов Нужна пополнить информацией Нужен обязательно человек с опытом работы в OpencartИнтернет-магазины11 заявокЗакрыт3 года назад
Есть пример . [url=https://www.facebook.com/ads/library/?active_status=all&ad_type=all&country=MD&impression_search_field=has_impressions_lifetime&id=259658441913783&view_all_page_id=1491984667751393]https://www.facebook.com/ads/library/?active_status=all&ad_type=all&country=MD&impression_search_field=has_impressions_lifetime&id=259658441913783&view_all_page_id=1491984667751393[/url]Видеомонтаж26 заявокЗакрыт3 года назад
Нужно настроить события 16штук в Google Tag Manager для Facebook сайт [url=https://www.arron.md/remont-telefon/]https://www.arron.md/remont-telefon/[/url]Контекстная реклама2 исполнителяЗавершен4 года назад
Нет конверсии с одной кампании , так думаю проблема в моих настроиках(Pixel не правильно настроил или аудитории)Контекстная реклама1 исполнительЗавершен4 года назад
Сайт на Textolite ,не приходят заявки на email после заполнения формыВеб-программирование1 исполнительЗавершен4 года назад
Нужно обработать фото для сайта с сотрудниками Есть примеры как должно быть, и как есть на данный моментОбработка фотографий1 исполнительЗавершен4 года назад
Нужно сверстать простой макет, ТЗ и макет скину исполнителюHTML-верстка1 исполнительЗавершен4 года назад
Всем Привет! Можно сделать дизайны с помощью canva или иллюстраторов на ваше усмотрение Текст не больше 20% из картинки Тематика Ремонт Телефонов Дизайны не нужны сложные обычно интересное фото и текст Первые два дизайна пробные , если все норм, отправляю ...Баннеры1 исполнительЗавершен4 года назад