cartridge45

Петров Сергей cartridge45

 
37 летУкраина/Киев
8 лет на фриланс-бирже
Был
2 года назад
Описание профиля отсутствует
недостаточно оценок
недостаточно рекомендаций
$30
выплачено фрилансерам
нет выбранных исполнителей
нет постоянных исполнителей
нет безопасных платежей
Отзывы фрилансеров
Arjuna68
35 летРоссия
5 лет в сервисе
Был
3 года назад
$30
10 баллов
4 года назад
Нужно настроить события в Google Tag Manager
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пунктуальный
Ответный отзыв
alsafon
26 летРоссия
4 года в сервисе
Был
год назад
$15
10 баллов
4 года назад
Нужно настроить события в Google Tag Manager
Хороший человек. Рекомендую к сотрудничеству! :)
ЧЕСТНЫЙ
Ответный отзыв
Rouqot
28 летРоссия
4 года в сервисе
Был
месяц назад
$5
10 баллов
4 года назад
Нужна консультация Facebook РК
Рекомендую!
Все отлично рекомендую
Ответный отзыв
AlexGah
31 годРоссия
6 лет в сервисе
Был
год назад
$5
10 баллов
4 года назад
Не приходят заявки на email с сайта
Все отлично! По задаче было все понятно, все нужные доступы были предоставлены. Оплата после выполнения! Рекомендую!
Все четко и быстро. Рекомендую !
Ответный отзыв
Pica_So
30 летУкраина
4 года в сервисе
Был
10 месяцев назад
$15
10 баллов
4 года назад
Дизайн Баннеров для Постов в Facebook
Рад сотрудничеству. Рекомендую заказчика
Все на высшем уровне.Рекомендую
Ответный отзыв