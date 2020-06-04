Добавить пару блоков на сайт

Есть готовая вёрстка сайта на bootstrap, fancybox. Необходимо сверстать внутреннюю страницу. Соответственно, часть готовых элементов уже есть. Плюс несколько попап окон с формами. Скрин прилагается. Делать с нуля не надо. Опыт вёрстки конечно нужен. ...