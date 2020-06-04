Добавить пару блоков на сайт

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Закрыт7 заявок702 просмотра

Сайт https://leadme.agency/ 

- Маска должна меняться и на русскую, когда на сайте выбираешь РФ

- Вставить этот блок в 2-х местах, на 2-м экране и после портфолио

https://www.figma.com/file/03FkOCIX4oaa0OCEDjJnf2/%D0%AD%D0%BA%D1%80%D0%B0%D0%BD-Leadme?node-id=0%3A1

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