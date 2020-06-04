Надо исправить проблему с вёрсткой Когда страница в браузере имеет полномасштабный режим - изображение "плывёт" (рис 1 в архиве) Картинка имеет размер больше чем разрешение экрана Когда браузер свернуть немного ...
Верстка
Заявки фрилансеров
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