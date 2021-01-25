Адаптивная кроссбраузерная верстка

Адаптивная кроссбраузерная верстка веб сайтов и приложений, по готовым макетам в Adobe Photoshop, Adobe XD или Figma.

Валидация кода по W3C

Применение методологии БЭМ

Применение принципа Mobile First

Использование CSS Grid, FlexBox

Применение препроцессора Sass/SCSS

Верстка с применением CSS фреймфорка Bootrstap 4

Микроразметка по Schema.org

Сборка проекта с Gulp

Интеграция javascript/jQuery библиотек (слайдеры, poups, prallax, lightbox и т. п. )

Чистый, валидный и понятный код.

Для успешного выполнения задания, нужно предоставить макеты в Adobe Photoshop, Adobe XD или Figma.

Можно, в общих чертах, описать ваши особые пожелания и предложения, к выполнению задания.