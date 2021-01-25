Адаптивная кроссбраузерная верстка
Адаптивная кроссбраузерная верстка веб сайтов и приложений, по готовым макетам в Adobe Photoshop, Adobe XD или Figma.
Валидация кода по W3C
Применение методологии БЭМ
Применение принципа Mobile First
Использование CSS Grid, FlexBox
Применение препроцессора Sass/SCSS
Верстка с применением CSS фреймфорка Bootrstap 4
Микроразметка по Schema.org
Сборка проекта с Gulp
Интеграция javascript/jQuery библиотек (слайдеры, poups, prallax, lightbox и т. п. )
Чистый, валидный и понятный код.
Для успешного выполнения задания, нужно предоставить макеты в Adobe Photoshop, Adobe XD или Figma.
Можно, в общих чертах, описать ваши особые пожелания и предложения, к выполнению задания.