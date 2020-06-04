Адаптивная верстка сайта

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Закрыт32 заявки891 просмотр

Адаптивная верстка сайта

желательно bootstrap 4

оригинальные файлы дизайна мы предоставим в sketch

ps прошу указать пример сделанных работ

BootstrapSketch
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denisburkin
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