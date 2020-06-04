Настройка сборки Фронтенда в проекте ASP.NET Core

ДАНО

1. Visual Studio 2019 Community. Стандартная установка.

Никакие другие средства, обычно используемые во фронтенде (less, sass, webpack, node.js, typescript, ...) не устанавливались и не настраивались.

1. Проект ASP.NET CORE, созданный по шаблону MVC

1. Установленные в проект по стандартным путям через менеджер клиентских библиотек:

1. Bootstrap4.5 - [email protected]

1. jQuery - [email protected]

1. jQuery validate - [email protected]

1. jQuery validation unobtrusive - [email protected]

1. Собственные стили, размещенные в wwwroot\css\*

1. Собственные скрипты, размещенные в wwwroot\js\*

НАДО

1. Настроить Проект для кастомизации Bootstrap4.5.

При этом, кастомизированные скрипты должны размещаться в каталоге, отличном от того, где стандартно размещается bootstrap - wwwroot\lib\twitter-bootstrap

1. Настроить Проект для сборки css-стилей для разработки и производственной среды, т.е.:

- проверка линтером

- создание вендорных префиксов

- минификация

- и прочее и прочее и прочее, что необходимо

1. Настроить Проект для сборки js-скриптов для разработки и производственной среды, т.е.:

- проверка линтером

- минификация

- и прочее и прочее и прочее, что необходимо

1. Обработка кастомного Bootstrap4.5/CSS/JS должны выполняться вручную при разработке и автоматически при сборке проекта для релиза.

РЕЗУЛЬТАТ

1. Результатом работы должны быть инструкция по установке и настройки необходимых средств, а также по выполнению требуемых задач.