Настройка сборки Фронтенда в проекте ASP.NET Core

  1. Биржа фриланса
  2. HTML-верстка
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ДАНО

1. Visual Studio 2019 Community. Стандартная установка.

Никакие другие средства, обычно используемые во фронтенде (less, sass, webpack, node.js, typescript, ...)  не устанавливались и не настраивались.

1. Проект ASP.NET CORE, созданный по шаблону MVC

1. Установленные в проект по стандартным путям через менеджер клиентских библиотек:

  1. Bootstrap4.5 - [email protected]

  1. jQuery - [email protected]

  1. jQuery validate - [email protected]

  1. jQuery validation unobtrusive - [email protected]

1. Собственные стили, размещенные в wwwroot\css\*

1. Собственные скрипты, размещенные в wwwroot\js\*

НАДО

1. Настроить Проект для кастомизации Bootstrap4.5.

При этом, кастомизированные скрипты должны размещаться в каталоге, отличном от того, где стандартно размещается bootstrap - wwwroot\lib\twitter-bootstrap

1. Настроить Проект для сборки css-стилей для разработки и производственной среды, т.е.:

   - проверка линтером

   - создание вендорных префиксов

   - минификация

   - и прочее и прочее и прочее, что необходимо

1. Настроить Проект для сборки js-скриптов для разработки и производственной среды, т.е.:

   - проверка линтером

   - минификация

   - и прочее и прочее и прочее, что необходимо

1. Обработка кастомного Bootstrap4.5/CSS/JS должны выполняться вручную при разработке и автоматически при сборке проекта для релиза.

РЕЗУЛЬТАТ

1. Результатом работы должны быть инструкция по установке и настройки необходимых средств, а также по выполнению требуемых задач.

ASP.NETBootstrapCSSJavaScriptjQueryNode.jsSASSTypeScript
5 лет назад
fgon
55 лет
6 лет в сервисе
Был
3 года назад

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