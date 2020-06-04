Надо исправить проблему с вёрсткой Когда страница в браузере имеет полномасштабный режим - изображение "плывёт" (рис 1 в архиве) Картинка имеет размер больше чем разрешение экрана Когда браузер свернуть немного ...
Настройка сборки Фронтенда в проекте ASP.NET Core
ДАНО
1. Visual Studio 2019 Community. Стандартная установка.
Никакие другие средства, обычно используемые во фронтенде (less, sass, webpack, node.js, typescript, ...) не устанавливались и не настраивались.
1. Проект ASP.NET CORE, созданный по шаблону MVC
1. Установленные в проект по стандартным путям через менеджер клиентских библиотек:
1. Bootstrap4.5 - [email protected]
1. jQuery - [email protected]
1. jQuery validate - [email protected]
1. jQuery validation unobtrusive - [email protected]
1. Собственные стили, размещенные в wwwroot\css\*
1. Собственные скрипты, размещенные в wwwroot\js\*
НАДО
1. Настроить Проект для кастомизации Bootstrap4.5.
При этом, кастомизированные скрипты должны размещаться в каталоге, отличном от того, где стандартно размещается bootstrap - wwwroot\lib\twitter-bootstrap
1. Настроить Проект для сборки css-стилей для разработки и производственной среды, т.е.:
- проверка линтером
- создание вендорных префиксов
- минификация
- и прочее и прочее и прочее, что необходимо
1. Настроить Проект для сборки js-скриптов для разработки и производственной среды, т.е.:
- проверка линтером
- минификация
- и прочее и прочее и прочее, что необходимо
1. Обработка кастомного Bootstrap4.5/CSS/JS должны выполняться вручную при разработке и автоматически при сборке проекта для релиза.
РЕЗУЛЬТАТ
1. Результатом работы должны быть инструкция по установке и настройки необходимых средств, а также по выполнению требуемых задач.
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