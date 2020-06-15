Современный дизайн сайтов

Разработка дизайна сайтов с учетом требуемых задач

Портфолио на behance.net

Разработаю

• Лендинг

• Корпоративный сайт

• Сайт-визитку

• Сделаю редизайн существующего сайта

Инструменты

• Figma (дизайн сайтов, прототипирование)

• Adobe Photoshop (обработка изображений)

Как происходит работа

1. Изучается и дополняется заполненный вами бриф

2. Проводится анализ нишевых конкурентов

3. Разрабатывается структура (функциональный прототип). Без дизайна и стилистики.

4. Создается макет главной страницы, который стилизуется с учетом брифа, ниши, продукта и т.д.

5. Вносятся правки (если требуется) и утверждается макет

6. Дополнительно отрисовываются адаптивы под планшет и мобильные устройства.

В результате работы вы получите

• Ссылку на проект в программе Figma или файл формата .fig

• UI-гайд с состояниями всех активных элементов сайта

• Файлы использованных шрифтов (если требуется)

Знаю HTML/CSS

• В макете не будет того, что невозможно реализовать в процессе верстки

• Макет готов для передачи верстальщику/разработчику

Контакты

• Телеграм @anastasia_liz