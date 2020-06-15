Разработка дизайна сайтов с учетом требуемых задач
Портфолио на behance.net
Разработаю
• Лендинг
• Корпоративный сайт
• Сайт-визитку
• Сделаю редизайн существующего сайта
Инструменты
• Figma (дизайн сайтов, прототипирование)
• Adobe Photoshop (обработка изображений)
Как происходит работа
1. Изучается и дополняется заполненный вами бриф
2. Проводится анализ нишевых конкурентов
3. Разрабатывается структура (функциональный прототип). Без дизайна и стилистики.
4. Создается макет главной страницы, который стилизуется с учетом брифа, ниши, продукта и т.д.
5. Вносятся правки (если требуется) и утверждается макет
6. Дополнительно отрисовываются адаптивы под планшет и мобильные устройства.
В результате работы вы получите
• Ссылку на проект в программе Figma или файл формата .fig
• UI-гайд с состояниями всех активных элементов сайта
• Файлы использованных шрифтов (если требуется)
Знаю HTML/CSS
• В макете не будет того, что невозможно реализовать в процессе верстки
• Макет готов для передачи верстальщику/разработчику
Контакты
• Телеграм @anastasia_liz
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